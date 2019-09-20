الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم رئيس مجلس قروي بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس قروي اللتواني ومواطنين آخرين خلال زيارة تضامنية لوفد من اهلنا بأراضي العام 48 لمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، بأن عددا من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اعتدوا على الوفد الفلسطيني خلال زيارته قرية اللتواني المهدة بالهدم وترحيل سكانها.

واضاف الجبور، ان قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس قروي اللتواني، محمد ربحي ربعي (33 عاما)، وكل من فؤاد العمور (35 عاما) وعلي عوض، ونقلتهم الى جهة مجهولة.

يذكر ان قوات الاحتلال تواصل حملات الهدم في مسافر يطا والتي كان آخرها قبل اسبوع في خلة الضبع والمفقرة.