مقتل لاعب كرة قدم في هجوم مسلح بهولندا

لقي لاعب كرة قدم هولندي يدعى كيلفن ماينارد، مصرعه أمس الخميس بالرصاص، في العاصمة أمستردام، وفق ما أعلنت عنه الشرطة الهولندية.

وقال بلاغ للشرطة، إن المدافع ماينارد (32 عاما)، توفي عندما فتح مهاجمان على دراجة نارية النار على سيارته الأربعاء الماضي، في منطقة بجنوب شرقي العاصمة الهولندية.

وكشفت متحدثة باسم الشرطة أن "الدافع لا يزال مجهولا تماما ولا يعرف حتى الآن السبب الذي أدى لوقوع الحادث ولا الشخص المحتمل تورطه".

وأضافت أن ماينارد "كان له اتصال سابق مع الشرطة دون الكشف عن تفاصيل، واسمه مسجل في سجلاتنا الإلكترونية."

وكان ماينارد، يدافع هذا الموسم عن ألوان نادي "ألفينس بويز" الهولندي، الذي ينشط في دوري الهواة، ولعب سابقا مع عدة أندية في هولندا، والبرتغال، والمجر، وبلجيكا، وإنجلترا.