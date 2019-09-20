غرينبلات يلتقي نتنياهو وغانتس وسط تلميح بتأجيل " صفقة القرن "

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتيناهو الجمعة، مستشار الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات، بعد ساعات من تلميح الأخير بإرجاء الكشف عن الشق السياسي من خطة "صفقة القرن" الأمريكية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية " مكان " أن "غرينبلات التقى أيضا زعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، عقب وصوله إلى إسرائيل فجر الجمعة".

ولفتت وسائل إعلام "إسرائيلية" في وقت سابق، إلى أن غرينبلات يريد التشاور مع نتنياهو وغانتس، حول موعد نشر خطة صفقة القرن.

يذكر أن غرينبلات استقال من منصبه مطلع الشهر الجاري، لكنه أشار إلى أنه باق في البيت الأبيض لعدة أسابيع أخرى.

وكان غرينبلات ألمح إلى أن "عدم الوضوح السياسي في إسرائيل، قد يرجئ نشر الشق السياسي من الخطة الأمريكية"، بعد تأجيل سابق آخر إثر الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال غرينبلات لمجلة "هامودياع" اليهودية الصادرة في الولايات المتحدة، الخميس: "لقد قررنا عدم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات، لكننا سنقرر متى وإذا ما كنا سنقوم بذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة، أو الانتظار إلى ما بعد تشكيل الحكومة، من السابق لأوانه أن نقول".

وتساءل: "كيف ستؤثر الانتخابات على الخطة؟"، موضحاً أن "خطتنا مختلفة عن الخطط التي تحدث عنها الناس لسنوات طويلة، ونعتقد أننا استمعنا بشكل جيد إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة وحتى كل خبير"، ولم يكشف غرينبلات عن تفاصيل الخطة.