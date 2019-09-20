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شكوى بحق ترامب لإفشائه سراً لزعيم أجنبي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:11 - 20 سبتمبر 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقديم موظفي استخبارات شكوى ضد الرئيس دونالد ترامب، لإفشائه سرا لزعيم أجنبي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته الجمعة، أن الشكوى تم تسجيلها في 12 آب/ أغسطس الماضي، وتتركز حول فحوى مكالمة جمعت ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نهاية تموز/ يوليو الماضي.

ونفى ترامب صحة تلك الأنباء، إلا أن "واشنطن بوست" أكدت أن الاستخبارات تحقق في نص المكالمة.

وأشارت إلى أن المتقدم بالشكوى هو مندوب المخابرات الأمريكية في أوكرانيا، دون تسميته، بحسب ما نقل موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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