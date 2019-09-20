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مشاهدة مباراة اليمن ضد قطر للناشئين بث مباشر اليوم الجمعة يلا شوت

  • فلسطين اليوم
  • 14:10 - 20 سبتمبر 2019
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مشاهدة مباراة اليمن وقطر بث مباشر Yemen vs Qatar ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 تحت 16 سنة، اليوم 20 من سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية فى البطولة الآسيوية بث مباشر مباراة اليمن مع قطر حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم فى موقع كورة اون فى تحديث مستمر للقاء.

مشاهدة مباراة اليمن مع قطر فى بث مباشر فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين فى منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا لمونديال 2022 تحت 16 سنة، بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة السابعة مساء بتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

 
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