ويمكن القول بأن اللعبة تعتبر من أفضل الألعاب في الآونة الأخيرة وذلك لوجود العديد من القنابل والمسدسات والأسلحة المختلفة فيها، ويمكن عرض أخبار بخصوص هذا الأمر من خلال إصدار اللعبة الأخير، ويمكن عرض تفاصيل قدرات مذهلة وتجربة استخدامات حصرية من خلال الرؤية وإضافتها.

ويمكنك ضمان اللعب بشكل فوري من خلال وضع الإمالة، وميزة أخرى ونقاط البلوستاكس المدهشة وهذا بالإضافة إلى مميزات شاشة الكمبيوتر الكبيرة، وسهولة استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح، واتصال إنترنت الأسرع والأوفر، ويمكن عرض خيارات الانتظار من خلال العرض المذهل للعبة وعرضها على المستخدمين بشكل كبير ومميز.

ويمكن القول بأن اللعبة أصبحت تتبع نمط شعبي في اللعب من خلال الصعود لألعاب الببجي والفورت نايت، ويمكن إرجاع الأمر لبدايته والمساهمة في الألعاب الخاصة بالرماية، من خلال عرض التفاصيل المستخدمة في اللعبة ومميزاتها ومحتوياتها، وقد هيمنت اللعبة على قطاع عالم الحاسوب بشكل كبير، وهدفها الأساسي هو تفعيل المنافسة للألعاب الأخرى المشابهة.

وقد تعاون مسؤولوا اللعبة في عرض الألعاب من خلال إطلاق اللعبة، والتعاون فيها من خلال الخيارات والمميزات التي تعرضها، كما تساهم في وضع متعدد اللاعبين جنباً إلى جنب مع وضع غيبوبة حيث يمكنك محاربة البشر أو الروبوتات، ويمكن للاعبين اختيار المشاركة كأحرف مختلفة مثل السعر والشبح أو غيرها في اللعبة، ومن خلال المميزات الأخرى التي تدعمها اللعبة في تفاصيلها وعرضها للأمور الاستراتيجية فيها.

رابط شرح وتحميل العبه من هنا