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كوخافي: نبذل قصارى جهودنا لإعادة هدار جولدين وشاؤول آرون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:43 - 20 سبتمبر 2019
شاؤول ارونن شاؤول ارونن
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قال أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي" إن الجيش يبذل قصارى جهده لعودة جثتي هدار وشاؤول أرون"، مؤكداً أن جيش الاحتلال ملتزم بإعادة "جثتي" الجنديين.

واضاف كوخافي في كلمة مقتضبة ألقاها خلال حفل لإحياء ذكرى قتلى لواء جفعاتي: أن الجيش يتحمل مسؤولية إرسال جولدين وشاؤول إلى المهام العسكرية، وأن من مهمته إعادتهما كما أرسلهما.

في سياق منفصل، زعم كوخافي ان جيش الاحتلال تمكن من أحباط سلسلة من الهجمات التي تم التخطيط لتنفيذها خلال الاسبوعين الماضيين، مشيدًا "بيقظة جنود وقادة الجيش في نجاحهم بمنع هذه الهجمات"، وفقاً لزعمه.

 

 

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