رئيس الاحتلال يشرع بمشاورات لتكليف شخص بتشكيل الحكومة

من المقرر أن يشرع رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي ، بعد غد الأحد، بمشاورات مع الكتل النيابية، لتكليف الشخص الذي سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة، في اعقاب الانتهاء من فرز اصوات الناخبين واعلان النتائج الرسمية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن هذه الاجتماعات ستنقل في بث حي من خلال وسائل الاعلام الرقمية، عملا بمبدأ الشفافية.

ومن المتوقع –وفقاً للإذاعة الإسرائيلية- ان يقوم ريفلين يوم الأربعاء المقبل بتسمية النائب المكلف بتشكيل الحكومة

بقي "كاحول لافان" يتقدم على الليكود بمقعدين، وبقيت القائمة المشتركة تحتل المكان الثالث بثلاثة عشر مقعداً، حسب النتائج شبه النهائية للانتخابات.

وأشارت الإذاعة إلى ان الأحزاب المتدينة توجهت الى المراجع الدينية في مجلس كبار الحاخامات لنيل موافقتهم على التحالف مع حزب" كاحول لافان" برئاسة غانتس.

وذكرت الإذاعة أن ريفلين يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود كاحول لافان.