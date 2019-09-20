اتهام مواطن لبناني يحمل الجنسية الامريكية بالتجسس لصالح حزب الله

قدمت محكمة أمريكية لائحة اتهام ضد مواطن أمريكي، بزعم التجسس لصالح حزب الله.

وذكر موقع واللا العبري "أن محكمة ولاية نيوجرسي، قدمت الليلة لائحة اتهام ضد المواطن الأمريكي، من أصول لبنانية، صائب القيسي، 42 عاماً"، مشيراً إلى أن تحقيقات جهاز الـ FBI أظهرت أن القيسي خطط لقتل أمريكيين، وعمل على نقل معلومات من أمريكا الى حزب الله، على حد زعمه.

ولفت الموقع الى أن القيسي من أصول لبنانية، وهاجر الى أمريكا بالعام 2000، وحصل على الجنسية الأمريكية بالعام 2008.

ووفقا للموقع، فقد كشفت تحقيقات الـ FBI، أن القيسي، تجند لحزب الله في لبنان بالعام 1996، وتدرب هناك على استخدام كافة أنواع الأسلحة.