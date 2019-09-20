غرينبلات يصل تل أبيب في زيارة مفاجئة.. ما اهداف الزيارة؟

أعلنت مصادر إسرائيلية أن جيسون غرينبلات المبعوث المستقيل للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط وصل إلى "إسرائيل" في زيارة مفاجأة.

ورجحت المصادر أن الزيارة تأتي على خلفية الانتخابات التشريعية وآثارها على صفقة القرن التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وان الهدف من وصول غرينبلات هو التحقق مما إذا كان الوقت قد حان لإعلان "صفقة القرن"، وما هو الوقت المناسب لنشرها، سواء أثناء مفاوضات الائتلاف أو فور تشكيل الحكومة.

كما أنه من المقرر ان يجتمع جيسون غرينبلات مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وممثلي الأحزاب الأخرى، وربما مع زعيم حزب كاحول لافان بيني غانتس، وكان ينبغي أن يجتمع أيضا مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس، لكنهما اتفقا أخيرا على عقد الاجتماع خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن وصول غرينبلات في التوقيت الحالي يهدف أيضا إلى التأثير على النظام السياسي في "إسرائيل" والتأكد من أن صفقة القرن ستكون جزءا من مشاورات الائتلاف. وسيحاول غرينبلات في اجتماعاته تمهيد الطريق لعرض الصفقة ومحاولة تقليل الاعتراضات.