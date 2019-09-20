غانتس يبدأ مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية في اعقاب تقدمه بالانتخابات

ذكرت مصادر عبرية أن رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس مشاوراته مع رؤساء الأحزاب المحسوبة على كتلة اليسار الوسط، في أعقاب تقدمه في الانتخابات الإسرائيلية على حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو.

واوضحت المصادر ان غانتس اجتمع مساء الخميس في تل ابيب مع رئيس المعسكر الديموقراطي نيتسان هوروفيتس على ان يلتقي لاحقا رئيس حزب العمل غيشير عمير بيرتس، ولم يتم بعد ترتيب لقاء مع رئيس "إسرائيل" بيتنا افيغدور ليبرمان ورئيس القائمة المشتركة ايمن عودة.

وحتى اللحظة تصعب التوقعات عن شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لاسيما في ظل التجاذبات القائمة بين نتنياهو وغانتس من جهة ونتنياهو وليبرمان من جهة أخرى.

وتأتي هذه الاجتماعات توطئة للمشاورات التي سيشرع فيها رئيس دولة الاحتلال ريؤوفين ريفلين يوم الاحد المقبل قبل اختيار الشخصية الاوفر حظا التي سيسند اليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.