نقيب الأطباء يؤكد: قضية اسراء غريب أحد اسباب استقالة الاطباء الشرعيين

قال شوقي صبحي نقيب الأطباء الفلسطينيين " إن قضية اسراء غريب كانت أحد اسباب استقالة 3 اطباء شرعيين بشكل رسمي، حيث قدموا استقالتهم الى الرئيس بواسطة رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير العدل محمد الشلالدة".

وأوضح نقيب الاطباء في تصريحات صحفية أن وجود تجاوزات فنية وعملية في قضية اسراء هي الدافع وراء استقالة الاطباء الثلاثاء، مشيراً إلى أن قضية اسراء جزء من الاسباب وليست كلها.

وذكر صبحة أن الاطباء يّدعون أن تشريح اسراء غريب تم من قبل طبيب واحد، في الوقت الذي يفترض فيه ان يتم التشريح من قبل لجنة مختارة مختصة، خاصة ان القضية تحولت الى قضية رأي عام، مشيراً إلى ان المسؤول المباشر في تحديد من سيقوم بتشريح جثمان اسراء هي النيابة العامة والتي تُكلف بالتشريح.

ولفت صبحة إلى ان جزء من العينات المتعلقة بقضية اسراء غريب ارسلت للفحص للأردن منذ بداية القضية، بينما عينات اخرى بقيت في فلسطين ولم ترسل الى لاحقا، حسب الاطباء.

وفيما يتعلق بوجود طبيب واحد اثناء تشريح اسراء قال صبحة ان الاطباء في الخليل يقولون ان هناك مكانين للتشريح في مستشفى عالية والمستشفى الاهلي، وانه لا يُسمح للطبيب المتواجد هناك بالتشريح لوحده، ولذلك فهناك تحفظ من قبل الاطباء حول كيف يُسمح في مكان بوجود طبيب تشريح واحد (قضية اسراء غريب) ويُمنع في مكان اخر.

وذكر صبحة أن هناك تراكمات ليست وليدة اليوم ، اضافة الى وجود احتجاجات للاطباء دفعت الى استقالتهم، منها انه لايُدفع للاطباء بدل مواصلات، ويعملون على مدار الشهر، وغالبية رواتبهم تذهب للمواصلات المتكررة، كما لا يُدفع لهم ساعات اضافية.