الحكومة التونسية: لا نمانع دفن زين العابدين بن علي في بلاده

قالت الحكومة التونسية إنها لا تمانع دفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في تونس، في حال طلبت عائلته ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة قوله إن الحكومة ستستجيب لطلب دفن زين العابدين بن علي في بلاده، في حال طلبت عائلته ذلك.

وشدد المتحدث باسم الحكومة التونسية على أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.

يشار إلى أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي حكم تونس منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1987 حتى يناير/كانون الثاني 2011، توفي اليوم في منفاه بالمملكة العربية السعودية بعد أن لجأ إليها إبان ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه.

وكان محامي الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، قد تحدث عن المكان الذي سيدفن فيه الرئيس الراحل.

وقال منير بن صالحة في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إن زين العابدين بن علي، سيدفن في مكة المكرمة، حسب وصيته.

وقال محامي بن علي: "الرئيس بن علي يتم حمل جثمانه اليوم إلى مكة المكرمة غدا هناك، مثلما أوصى".

وكانت تقارير إعلامية قد أعلنت وفاة زين العابدين بن علي، قبل أن يؤكدها صهره، سليم شيبوب لـ"سبوتنيك" تلك الأنباء.