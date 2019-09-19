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اكتشاف خطر غير متوقع للباراسيتامول

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:19 - 19 سبتمبر 2019
براسيتامول براسيتامول
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اكتشف علماء الطب من جامعة بريستول البريطانية، أن تناول الباراسيتامول خلال فترة الحمل، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب سلوك الأطفال في عمر 11 شهرا ولغاية بلوغهم 11 سنة.

وبحسب موقع EurekAlert ، خضع لهذه الدراسة 14 ألف طفل تناولت 43% من أمهاتهم دواء الباراسيتامول في الشهر السابع من فترة الحمل لتخفيف الألم.

وقد أجرى الباحثون اختبارات للذاكرة ومعامل الذكاء ومستوى التطور قبل الذهاب إلى المدرسة والسلوك والمزاج.

كما اتضح للباحثين من نتائج هذه الاختبارات، أن تناول الأدوية المسكنة للألم يرتبط بخطر ظهور فرط النشاط، وتشتت الانتباه لدى الأطفال الصغار. وظهر أن الأطفال الذكور هم أكثر تأثرا بهذا الدواء من الإناث. وفي عمر أكبر لا تلاحظ هذه العواقب السلبية.

ويشير الباحثون إلى أن العوامل الاجتماعية والأسباب التي دعت النساء الحوامل إلى تناول الباراسيتامول لم يكن لها دور مؤثر في هذه النتائج.

ووفقا للعلماء، تؤكد هذه النتائج على توخي الحذر من تناول هذا الدواء خلال فترة الحمل.

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