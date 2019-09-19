4 منتخبات عربية في قائمة أول 50 ضمن تصنيف الفيفا الجديد

دخلت أربعة منتخبات عربية في قائمة الـ 50 الأوائل ضمن التصنيف الجديد الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات العالم، اليوم الخميس.

وتصدر منتخب تونس تصنيف المنتخبات العربية، بعد أن احتفظ بالمركز 29 عالميا والثاني إفريقيا، وتلاه المنتخب الجزائري، بطل القارة الإفريقية 2019، عقب تقدمه مركزين ليصبح الـ 38 على الصعيد العالمي والرابع في إفريقيا.

كما تقدم منتخب المغرب مركزين أيضا، وحل في المركز الـ 39 على الصعيد العالمي، والثالث عربيا والخامس على الصعيد القاري.

بينما احتفظ منتخب مصر بالمركز 49 عالميا، والرابع عربيا، والمركز السادس على الصعيد الإفريقي.

وحل المنتخب الليبي في المركز الـ 102 عالميا متقدما ثلاثة مراكز، ثم منتخب موريتانيا في المركز الـ 105 عالميا متقدما بمركز واحد.

ترتيب المنتخبات الستة الأوائل إفريقيا:

1- السنغال (20 عالميا)

2- تونس (29 عالميا)

3- نيجيريا (34 عالميا)

4- الجزائر (38 عالميا)

5-المغرب (39 عالميا)

6-مصر (49 عالميا).

وعلى صعيد غرب آسيا، فقد احتفظ منتخب قطر بصدارة المنتخبات العربية في هذه المنطقة، ويشغل المركز الـ 62 عالميا، بينما تراجع نظيره الإماراتي مرتبة واحدة، ليصبح في المركز الـ 66 عالميا.

كما تراجع منتخبا السعودية والعراق مركزين لكل منهما، ليشغلا المركزين الـ 70 والـ 79 عالميا على الترتيب.

في حين تقدم منتخب سلطنة عمان ثلاثة مراكز ليصل إلى الـ 84 على الصعيد العالمي، ونظيره السوري تقدم أيضا مركزين ليصبح الـ 85 عالميا.

وشهد التصنيف الجديد تراجعا كبيرا للبنان بواقع 7 مراكز ليهبط إلى الـ 94 على الصعيد العالمي.

في الوقت الذي تقدم فيه المنتخب الأردني مركزا واحد ليصبح الـ 98 على الصعيد العالمي، وتقدم منتخب فلسطين مركزا وحيدا أيضا ليصبح في المركز الـ 101 عالميا.

ترتيب المنتخبات العربية الخمسة الأوائل:

1- تونس (29 عالميا)

2- الجزائر (38 عالميا)

3- المغرب (39 عالميا)

4- مصر (49 عالميا)

5- قطر (62 عالميا ).