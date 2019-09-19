فصائل فلسطينية تقدم مبادرة وطنية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام

قدمت ثمانية فصائل فلسطينية اليوم الخميس، رؤية وطنية شاملة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استناداً لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت، متضمنة جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق.

وأوضحت الفصائل الثمانية في بيان مشترك وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن جهودها "تتقاطع مع الجهود المصرية، مشيرة –الفصائل- إلى أن مصر ابلغتهم استئناف جهود المصالحة خلال الأسابيع القادمة"، معربة عن املها في أن تشكل المبادرة الوطنية نقطة ارتكاز تساهم في وضع حد للانقسام.

وأكدت القوى الثمانية "بأنها وجهت نسخاً من الرؤية الوطنية إلى الأشقاء في مصر ومن خلال الوزير عباس كامل وجامعة الدول العربية عبر السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس أبو مازن رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، وإلى الأخ إسماعيل هنيئة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

ودعت الفصائل الثمانية لأوسع حالة التفاف شعبي وفصائلي ومؤسساتي مع هذه الرؤية، كخطوة هامة على طريق إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام إلى الأبد، باعتبار الوحدة الوطنية ضرورية من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وصوغ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال، والمخططات التصفوية التي تستهدف قضيتنا الوطنية.

نص البيان:

بيان صحفي هام صادر عن فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة

في إطار الجهود المتواصلة من أجل إعادة الحياة لمسار المصالحة، وبعد مشاورات وطنية مكثفة، تقدم ثمانية من فصائل العمل الوطني والاسلامي رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استناداً لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت، متضمنة جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق، وذلك تقاطعاً مع الجهود المشكورة من الأشقاء في مصر والذين أكدوا لنا أنهم سيستأنفون جهود المصالحة خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن تُشكّل هذه الرؤية الوطنية الصادرة عن القوى الثمانية نقطة ارتكاز تساهم في وضع حد للانقسام.

وأكدت القوى الثمانية بأنها وجهت نسخاً من الرؤية الوطنية إلى الأشقاء في مصر ومن خلال الوزير عباس كامل وجامعة الدول العربية عبر السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس أبو مازن رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، وإلى الأخ إسماعيل هنيئة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

إننا في فصائل العمل الوطني الثمانية، إذ نقدم هذه الرؤية الوطنية فإننا ندعو إلى أوسع حالة التفاف شعبي وفصائلي ومؤسساتي مع هذه الرؤية، كخطوة هامة على طريق إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام إلى الأبد، باعتبار الوحدة الوطنية ضرورية من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وصوغ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال، والمخططات التصفوية التي تستهدف قضيتنا الوطنية.

1- حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

2- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

3- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

4- حزب الشعب الفلسطيني

5- حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

6- الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"

7- الجبهة الشعبية - القيادة العامة

8- طلائع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة”

الخميس 19/9/2019