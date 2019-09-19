القوى الوطنية والإسلامية: عدم التزام الاحتلال بتعهداته تجاه الأسرى سيخلق جواً من التصعيد

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، اليوم الخميس، الأشقاء المصريين بضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق المبرم بتشغيل الهواتف العمومية، ونزع أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين شروط حياة الأسرى، مشددةً على أن عدم التزام الاحتلال بتعهداته ستخلق جواً من التصعيد في داخل وخارج السجون.

وحذّرت الفصائل عقب عقدها اجتماعًا مهمًا ناقشت خلاله التطورات المتسارعة في داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي من مغبة استمراره في المماطلة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة داخل السجون لتأثيرها على الأسرى، في وقت دعت فيه مصر لإلزامه بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الأسرى برعايتها.

وأكدت الفصائل بأنها لن تسمح على الإطلاق بالاستفراد بالأسرى أو تعريض حياتهم للخطر.

ويأتي عقد الاجتماع بعد دخول مئات الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، وفي ظل تدهور الوضع الصحي لمجموعة من الأسرى المضربين عن الطعام منذ فترة.

ووجهت الفصائل تحية دعم وإسناد إلى الحركة الوطنية الأسيرة، وفي مقدمتهم مئات الأسرى المضربين عن الطعام رفضًا للانتهاكات الصهيونية الممنهجة من استمرار لسياسات الإهمال الطبي.

وعبّرت عن شراكتها السياسية والميدانية وتسخير كافة ممكناتها وطاقاتها الجماهيرية والتنظيمية والكفاحية خدمةً لمعركة الحرية والكرامة، التي تخوضها الحركة الأسيرة ومئات الأسرى المضربين بإرادةٍ ووحدةٍ ميدانيةٍ ونضاليةٍ نيابةً عن الكل الفلسطيني، فالمعركة هي معركتنا جميعاً.

يذكر أن اللقاء الفصائلي ناقش آخر التطورات الأمنية في قطاع غزة، ونتائج التحقيق في حادثي التفجير بداية الشهر الجاري.

وأفاد القيادي بالجبهة الشعبية جميل مزهر أن حركة حماس ووزارة الداخلية اطلعتا الفصائل بشكل واضح وصريح على تطورات هذه التفجيرات، وتداعياتها على الوضع الفلسطيني، وبالتالي هناك معالجات جدية لهذا الملف.