وزير خارجية امريكا الاسبق: نتنياهو قدم معلومات كاذبة لترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو قدم في عدة مناسبات معلومات كاذبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال تيلرسون يوم الأربعاء في محاضرة بجامعة هارفارد إن نتنياهو "عمل" على ترامب ، حيث قدم له معلومات غير دقيقة للتأثير على آرائه بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. "لقد فعلوا ذلك لإقناعه ،" نحن الطيبون ، إنهم الأشرار ، "أوضح.

وفقًا لتيلرسون ، "عند التعامل مع نتنياهو ، من المفيد إظهار قدر كبير من الشك أثناء النقاشات معه". وقال تيلرسون إنه شعر بالانزعاج من سلوك رئيس الوزراء. وأشار إلى "أنه يزعجني أن يقوم هذا الحليف الهام والمهم بعمل شيء من هذا النوع لنا ".

و قال الوزير السابق يتعين عليه وعلى المسؤولين الحكوميين الآخرين مضطرين أن يشرحوا للرئيس ان الأشياء التي سمعها من نتنياهو غير صحيحة . وقال "لقد كشفنا الوضع للرئيس وأخبرناه" أنهم كذبوا عليك ". وأضاف تيلرسون أن ترامب تأثر بمستشارين خارجيين ، خارج صفوف الحكومة ، كانوا يجرون سياسته الخارجية نحو اتجاه أكثر تطرفاً ، بما في ذلك قضايا الشرق الأوسط.

كما تطرق تيلرسون لخطة سلام إدارة ترامب. وقال إنه خلال فترة ولايته - السنة الأولى من رئاسة ترامب - كان يعتقد أن ظروف المنطقة يمكن أن تسمح باتفاق تدعمه الدول العربية ، حتى لو لم يوافق الفلسطينيون على جميع بنودها. وقال الوزير السابق ، الذي يُعتبر خلال فترة رئاسته أحد الأصوات المعتدلة في إدارة ترامب بشأن السياسة الخارجية: "بتشجيع كافٍ من العالم العربي ، كان بإمكاننا التوصل إلى موقف يوافق عليه الفلسطينيون أيضًا". ومع ذلك ، قال إن مثل هذا الاتفاق يجب أن يستند في رأيه إلى حل الدولتين. حتى الآن ، امتنعت إدارة ترامب عن دعم حل يتضمن قيام دولة فلسطينية.

ترامب طرد تيلرسون في مارس 2018 ، وعين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبو بدلاً منه. وقبل ذلك ببضعة أشهر ، قال الرئيس إنه غير متأكد مما إذا كان تيلرسون سيبقى في منصبه لبقية فترة ولايته. ثم أضاف ترامب أنه غير سعيد لأن بعض مسؤولي وزارة الخارجية لا يصطفون معه على جدول أعماله.