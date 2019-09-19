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المحكمة العسكرية المصرية تحكم على 20 متهماً على خلفية فض رابعة والنهضة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:38 - 19 سبتمبر 2019
محكمة مصرية محكمة مصرية
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أصدرت المحكمة العسكرية المصرية حكماً اليوم الخميس، بسجن 20 متهما ما بين 5 و10 سنوات حضوريا، لتورطهم في ارتكاب أعمال عنف وشغب واقتحام وحرق أقسام شرطة ومؤسسات ومصالح حكومية في محافظة المنيا.

وقال مصدر قانوني، إن الحكم شمل معاقبة 7 متهمين حضوريا بالسجن 10 سنوات، في قضية اقتحام كمين نقطة دلجا بمركز ديرمواس وقسم شرطة مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، صيف عام 2013، في أعقاب أعمال الشغب خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كما قضت المحكمة ذاتها بسجن 11 متهما بحرق وحدة المرور ومجلس المدينة ومدرسة قبطية بمدينة ملوي جنوب المحافظة، 7 سنوات حضوريا، وحكمت على اثنين بالسجن 5 و7 سنوات في أحداث تظاهر وشغب بمركز سمالوط.

وكانت المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة العشرات بالسجن المؤبد غيابيا خلال عامي 2016 و2017، من بينهم المدانين الـ 20 الذين جرى إلقاء القبض عليهم خلال فترات متفاوتة، وأعيدت إجراءات محاكمتهم أمام الدائرة التي أصدرت الحكم اليوم.

 

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