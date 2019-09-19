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اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت امر شمال الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 20:13 - 19 سبتمبر 2019
اختناق اختناق
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أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الخميس، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المذكورة المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، وأطلقت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

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