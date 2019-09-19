رابط تسجيل أنشطة وفعاليات اليوم الوطني 89 السعودي

مع اقتراب اليوم الوطني 89 السعودي، والذي يُصادف يوم الاثنين القادم 23/سبتمبر، نشرت منصة اليوم الوطني 89، على موقعها الالكتروني، رابط تسجيل للأنشطة والفعاليات احتفالاً بـ اليوم الوطني.

ونشر موقع اليوم الوطني تحت إشراف هيئة الترفيه السعودية، باب التسجيل للمواطنين عن الفعاليات المتعددة، المزمع عقدها الأسبوع المقبل عشية الاحتفال بـ اليوم الوطني 89، 1441هـ.



وعرضت المنصة الرسمية لـ اليوم الوطني، تفاصيل الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني 89، وهي كالآتي: (ليالي الخيمة 89، ومهرجان العصائر والايس الكريم، وعرض صور فعاليات اليوم الوطني 1441هـ)، وأنشطة أخرى,

وفي تفاصيل الأنشطة والفعاليات، أشارت هيئة الترفيه، بأن فعالية ليالي الخيمة 89، عبارة عن إقامة حفلات موسيقية والتي ستجمع بين الفن الغربي والشرقي، بالإضافة على قسم خاص للمأكولات والمشروبات "بوفيه مفتوح"، علماً بان الفعالية ستقام في مدينة جدة بـ"دار الحكمة".



أما عن فعالية مهرجان العصائر والايس كريم، فأن الهدف منها، تعريف الزوار بنكهات الايس الكريم والعصائر المتنوعة، إلى جانب تعليم المشاركين صناعة الايس الكريم والعصائر، حيثُ تبلغ سعر التذكرة 25 ريال، وتبدأ من التاسع عشر إلى التاسع والعشرين من ذات الشهر.

وبخصوص فعاليات صور اليوم الوطني، هو عبارة عن عرض مجموعة من صور الفعاليات، وذلك على منصة اليوم الوطني89 .



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