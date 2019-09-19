ميلتسر: الانتخابات الإسرائيلية سارت بشفافية ولم يتم سرقتها كما ادعى البعض

اعلن القاضي حانان ميلتسر رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية أن الانتخابات الإسرائيلية سارت بنزاهة عالية، وأن اللجنة استخلصت العبر بسرعة من انتخابات الكنيست السابقة، لتستدرك بعض الاشكاليات التي حدثت سابقاً.

أشار القاضي ميلتسر في تصريح صحفي إلى أن أداء آلاف المراقبين مهامهم على أكمل وجه بالتعاون مع الشرطة التي أبدى أفرادها مهنية عالية، منوهاً إلى أن جهات رسمية حاولت التشكيك في شرعية الانتخابات.

في السياق، أكد أن الادعاء بشأن سرقة الانتخابات ما هو إلا كذب وافتراء يندرج في إطار الأخبار الزائفة، جاء ذلك بعد أثيرت شبهات بشأن وقوع أعمال تزوير في خمسة عشر مركز اقتراع.