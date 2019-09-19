ارمينية تعلن فتح سفارة لها لدى الاحتلال الإسرائيلي

اعلنت أرمينية، اليوم الخميس، عن فتح سفارة لها لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما اعلنته وزارة الخارجية الاسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "إن هذا القرار يعكس جيدا التقارب الكبير في العلاقات خلال العام الماضي، كذلك يشير إلى ارتفاع مكانة إسرائيل في العالم". مضيفاً "هذه خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية عند افتتاحها، ستكون السفارة الأرمينية هي السفارة الأجنبية الـ 90 في إسرائيل".

وتحتفل أرمينيا السبت المقبل بالذكرى الـ 28 لاستقلالها، ونقلت وكالة "أرمنبريس" بيانا لمجلس الوزراء الأرميني، الأربعاء، جاء فيه "أنه من المهم إنشاء سفارة جمهورية أرمينيا في تل أبيب في أقرب وقت ممكن - نهاية عام 2019، بداية عام 2020- من أجل ضمان التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية الأرمينية الإسرائيلية".

وأضافت "السفارة الأرمينية في إسرائيل والتي سيتم من خلالها تعزيز العلاقات الثنائية، تهدف إلى حماية أفضل لمصالح أرمينيا في المنطقة"، بالإضافة أنه يهدف إلى الحفاظ على حقوق أرمينيا في التراث التاريخي والثقافي الأرمني بإسرائيل".