حقيقة وفاة زين العابدين بن علي الرئيس التونسي

أعلنت إذاعة تونسية محلية، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، وفاة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، في إحدى المستشفيات بمدينة جدة السعودية.

وقالت الإذاعة التونسية إنه توفي، اليوم الخميس، الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية، بعد صراع مع المرض، نقل بسببه مؤخراً إلى أحد المستشفيات بالسعودية.

من جهته، أكد صهر زين العابدن بن علي، سليم شيبوب، أكد نبأ وفاة الرئيس التونسي الأسبق، كما أكد محامي زين العابدين بن علي، منير بن صالحة، لوكالة "رويترز" تقارير وفاة زين العابدين بن علي أو نفيها في الوقت الحالي، ونشر كذلك عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" نبأ الوفاة.

وقال محامي بن علي إن جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سيواري الثرى في السعودية وليس في تونس.

وفي 2011 قضت محكمة تونس على زين العابدين بن علي بالسجن غيابياً لمدة 35 عاماً بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب، وبعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاماً بتهم التحريض على القتل والنهب.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير تدهور الحالة الصحية للرئيس التونسي الأسبق، لكن نفاها محاميه، ونشر رسالة على لسان زين العابدين بن علي. وأكد الرئيس الأسبق في الرسالة أنه في صحة جيدة، معلناً أنه سيعود إلى تونس، لكن لم يحدد متى بالضبط.

ويقيم زين العابدين بن علي حاليا في السعودية بعد مغادرته البلاد في منتصف كانون الثاني/ يناير 2011 بضغط من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكمه.