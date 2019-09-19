ديوان الموظفين.. وظائف شاغرة 2019 غزة

أعلن ديوان الموظفين العام في غزة رابط التسجيل في مئات الوظائف التي أعلن عنها رئيس الديوان يوسف الكيالي.

ودعا الكيالي الخريجين إلى متابعة موقع ديوان الموظفين في غزة من أجل متابعة الوظائف التي تصدر عنه، موضحاً أن باب المنافسة سيكون مفتوحا للجميع بلا استثناء وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحل وإجراءات التوظيف.

وسيقوم ديوان الموظفين بالعمل على تحقيق حالة وظيفية توفر للشباب فرصة للالتحاق بالعمل الحكومي والانضمام إلى مؤسساته كافة من خلال اختبارات نزيهة وشفافة، تتيح الفرصة المتساوية للجميع من أجل الالتحاق بها.

وكان الكيالي قد أعلن عن تفاصيل ألف وظيفة في القطاع الحكومي بقطاع غزة، كاشفا عن إجراءات تثبيت ما يزيد عن 900 عقد في المؤسسات والوزارات بغزة.

ومن بين الوظائف التي أعلن عنها ديوان الموظفين في غزة، 500 في قطاع التربية والتعليم، و350 في قطاع الصحة، و150 لباقي الوزارات ومنها للنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.

وأشار إلى أن نصيب وزارة التربية والتعليم من تثبيت العقود 334 متعاقدا مرشحا للتعيين، علما أنه تم البدء بإجراءات تثبيت 951 متعاقدا يعملون في الوزارات الخدمية بقطاع غزة.

رابط التسجيل في ديوان الموظفين بغزة 2019 اضغط هنا