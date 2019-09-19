هكذا تستقبل السعودية اليوم الوطني 89

تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بـ اليوم الوطني 89 في كافة أنحاء المملكة بتنظيم الفعاليات والمهرجانات الغنائية والفنية وإطلاق الألعاب النارية في مشهد احتفالي عظيم تشهده المملكة.

فلماذا يحتفل السعوديون بـ اليوم الوطني 89 ، إن احتفال المملكة بهذا اليوم الوطني يأتي عقب اصدار أمر ملكي عام 1932 بتوحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 ه، الموافق 23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان).

وفي هذا اليوم الوطني يحصل موظفو الدولة والقطاع الخاص في السعودية على إجازة لمدة يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، وتحل هذه الذكرى الغالية في العام الجاري يوم الاثنين 24/1/1441 هـ، 23/9/2019م.

من جهتها، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية يوم الأحد 1 سبتمبر 2019، توضيحاً بشأن إجازة العيد الوطني الـ 89، وتفاصيل الدوام الإداري في مؤسسات الحكومة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي سيوافق يوم الاثنين 24 المحرم لعام 1441هـ الموافق 23 سبتمبر 2019، تنوه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن اليوم المشار إليه سيكون يوم إجازة رسمية.

كما أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أنه من المقرر أن يمتد موعد إجازة العيد الوطني اليوم الوطني 89 السعودي في هذا العام من الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 المحرم 1441هـ حتى الاثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 المحرم 1441هـ.

وأوضحت الوزارة، أن اليوم الوطني 89 سيكون إجازة وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وكما هو الحال في كل عام داخل مؤسسات الحكومة.