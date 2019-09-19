رابط دعم مصر.. طريقة تقديم تظلمات وزارة التموين 2019

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات أمام المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين.

وأوضح الوزير، في بيان صحفي الأربعاء 18 سبتمبر 2019، أن فتح باب التقدم بالتظلمات يبدأ اليوم الخميس، ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث يأتي قرار وزير التموين تلبية لأفراد الأسرة المصرية.

ويتم تقديم التظلم باتباع الخطوات التالية: الدخول على رابط موقع www.tamwin.com.eg، ثم كتابة رقم البطاقة التموينية، وكتابة الرقم القومي، ومن ثم اختيار المحافظة التابع لها، وأخيراً اضغط ”عرض”.

وفي وقت سابق، قال اللواء مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب - وزارة الإنتاج الحربي، إن محددات الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

يذكر أن كل ما يخص خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين على موقع دعم مصر، كما أنه في حالة حذف بطاقة التموين، بيتم الطلب تقديم على بطاقة تموينية جديدة على نفس الموقع.

وقررت وزار “التموين” حذف وإلغاء “البطاقة التموينية” وذلك لمن يتجاوز راتبه 12 ألف جنيه الحد المسموح لاستحقاق الدعم، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أن هناك قاعدة كاملة للبيانات الخاصة بالمواطنين وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأنه لا يتم حذف مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكّد من عدم استحقاقه.