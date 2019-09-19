أخطاء لا تُغتفر في محتوى التسويق الإلكتروني – رمضان الأغا

يُعد تسويق المحتوى أحد أفضل الاستثمارات التي يمكن للشركة القيام بها، فهو يزيد من نشاط الشركة الإبداعي ويؤدي إلى الجودة العالية، لذلك لا عجب في وجود العديد من الشركات التي تعمل في المجال.

أظهر استطلاع أجراه معهد تسويق المحتوى أن 92٪ من المسوقين يقولون إن شركاتهم تنظر إلى المحتوى كأصل تجاري. نتيجةً لذلك ، يحتاج المسوقون إلى التأكد من قيامهم بكل ما في وسعهم لزيادة عائد الاستثمار من جهود تسويق المحتوى لديهم.

ومع ذلك ، لا يأتي تسويق المحتوى بدون تحديات. إنه سوق مزدحم ، مما يعني أنه لا يوجد مجال كبير للأخطاء والفرص الضائعة. يجب على المسوقين اقتناص الفرص بشكل صحيح ، من أجل تحقيق أفضل النتائج.

في ما يلي نظرة على أكبر أخطاء تسويق المحتوى، وما الذي يمكن للعاملين في التسويق القيام به لتجنب هذه الأخطاء.

1.عدم إنشاء محتوى قابل لإعادة الاستخدام:

لا يمكن تخصيص محتوى لمنصة واحدة ولا يعد إجراءً جيدًا عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى. يتطلب المحتوى الجيد الكثير من الوقت والموارد لذلك من الأهمية أن يتطلع المسوقون إلى تحقيق أقصى عائد من استثماراتهم عن طريق إنشاء محتوى يمكنهم إعادة طرحه ونشره على منصات مختلفة في وقت لاحق.

على سبيل المثال ، يمكن للمسوقين إعادة نشر منشور إلى محتوى أكثر مرئية، مثل صورة أو فيديو.

2.عدم إنشاء محتوى كافٍ للمبيعات:

هناك العديد من مراحل عملية الشراء ، وبالتالي من المهم أن يتعامل المسوقون مع كل منهم عند إنشاء المحتوى. إذا ركزت تركيزًا كبيرًا على إنتاج محتوى تعليمي ، على سبيل المثال ، مناشدة أولئك الموجودين في مرحلة الوعي ، فيمكنك أن تفوت فرصة رعاية المشترين بشكل أكبر في عملية الشراء.

يجب على المسوقين أن يبحثوا عن إنشاء محتوى كاف لكل خطوة في مسار المبيعات. على الرغم من أن نشرات المدونة التعليمية أمر حيوي للتوعية ، إلا أنه من الضروري أيضًا إنشاء محتوى مثل دراسات الحالة والكتب الإلكترونية للمراحل اللاحقة أيضًا.

3.عدم الاهتمام بالمحتوى الذي ينشئه المستخدم:

يشير المحتوى الذي ينشئه المستخدمون إلى أي محتوى ينشئه المستخدمون غير مدفوع الأجر. يمكن أن يشمل ذلك كل شيء من الصور ومقاطع الفيديو إلى المراجعات.

وفقًا لدراسة أجرتها Reevoo ، يثق 70٪ من الأشخاص في الصور التي تأتي من المستهلكين مثلهم ، بدلاً من الصور التي تنشئها العلامات التجارية. إن المسوقين الذين يتجاهلون المحتوى الذي ينشئه المستخدمون يفوتون فرصة هائلة لبناء ثقة المستهلك - ناهيك عن إنشاء محتوى الاستعانة بمصادر خارجية للمستخدمين يمكن أن يوفر الوقت والمسوقين للموارد المالية.

يمكن للمسوقين بدء دمج المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال معرفة ما الذي يلهم جمهورهم لإنشاء محتوى والتفاعل مع شركتهم. يعد استخدام قنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram طريقة ممتازة لتنفيذ حملة محتوى أنشأها المستخدمون.

4.عدم وجود عملية الموافقة على المحتوى:

هناك ما هو أكثر لإنشاء المحتوى من صياغة المادة المثالية ونشرها. قبل أن يحدث ذلك ، يجب على زملاء الفريق والعملاء مراجعة المحتوى والموافقة عليه. يعد إجراء عملية المراجعة في مثل هذا المجال أمرًا حيويًا.

يستخدم العديد من المسوقين البريد الإلكتروني أو جداول البيانات لمحاولة إدارة عمليات الموافقة على المحتوى ، ولكن الاعتماد على هذه الأساليب يمكن أن يبطئ من الفريق ويؤذي علاقات العملاء. من السهل أن تفقد مسار الموافقات والحصول على الملاحظات في الوقت المناسب للالتزام بالمواعيد النهائية للعملاء.

يمكن للمسوقين أيضًا استخدام نظام إدارة المحتوى لإعداد المحتوى والموافقة عليه ونشره في الوقت المحدد. يمكن تتبع المراجعات والتغييرات في مكان واحد ، والقضاء على الحاجة إلى جداول البيانات والفوضى وسلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها.

5.عدم مراجعة أداء تسويق المحتوى:

واحدة من أكبر الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها فريق التسويق هو عدم قضاء الوقت في مراجعة أداء جهودهم. وبدون النظر إلى البيانات ، فلا توجد طريقة لمعرفة ما الذي يعمل أو لا يعمل؟

على سبيل المثال ، إذا كان جزء من المحتوى جيدًا ، فيمكن للمسوقين إيجاد طرق لإعادة استخدامه أو التركيز على هذا التكتيك المحدد. إذا لم يكن له تأثير، فيمكنهم بدلاً من ذلك التركيز على أفكار أخرى.

من المهم مراجعة أداء تسويق المحتوى مع بقية أعضاء الفريق على الأقل كل ثلاثة أشهر. يمكن لمقاييس الارتباط مثل مشاهدات الصفحة ومشاركة الوسائط الاجتماعية والوقت الذي يقضيه الزوار في البحث عن أجزاء من المحتوى أن تساعد المسوقين على تحسين حملاتهم بشكل مستمر.

6.عدم تمويل المحتوى بما فيه الكفاية:

لا يتوقف تسويق المحتوى بعد عملية النشر. يخطئ العديد من المسوقين في التركيز فقط على إنشاء المحتوى ، ولكن على المسوقين وضع المحتوى أمام الجمهور المستهدف بشكل متكرر حتى يكون له تأثير.

يجب على المسوقين قضاء وقت أطول في الترويج لمحتواهم بدلاً من إنشائه. فكرة واحدة هي اتباع قاعدة 80/20. اقض 20٪ من الوقت في إنشاء المحتوى ، مع استخدام الـ 80٪ الأخرى للترويج له عبر الوسائط الاجتماعية والمدونات والبريد الإلكتروني والقنوات الأخرى.

من خلال التخطيط الدقيق الكافي ، يمكن لفريق التسويق تجنب الوقوع فريسة لبعض أكبر عيوب تسويق المحتوى. من تنفيذ عملية الموافقة على المحتوى ، إلى إنشاء محتوى يغطي كامل مسار المبيعات ، هناك الكثير الذي يجب على المسوقين وضعه في الاعتبار عند صياغة استراتيجية فعالة.

ولكن أولئك الذين يمكنهم الحصول عليها بشكل صحيح سوف يجنون ثمار جهود المحتوى الخاصة بهم.