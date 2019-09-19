تعد نتيجة الكشف الطبي smcegy للسيارات المجهزة أو للحصول على معاش تكافل وكرامة، وغيرها من الخدمات عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة إلى وزارة الصحة والسكان، من الخدمات الإلكترونية التي تم تفعيلها.

وذلك بهدف التسجيل على المستفيدين والمستفيدات لإتمام بعض المعاملات دون الانتظار في طوابير الانتظار أمام المقرات والمؤسسات الحكومية، لإنهاء بعض تلك المعاملات، مما قد يسبب للمواطن أو المواطنة حالة من الضيق حتى يتمكن من إنهاء معاملته.، خاصة من يعانون من ظروف خاصة.

ويوفر موقع المجالس الطبية المتخصصة خدمات الاستعلام الإلكترونية للمواطنين، والتي تعد من الخدمات الهمة التي من شأنها إنهاء العديد من المعاملات بشكل إلكتروني، دون الحاجة لتواجد المستفيد في فروع مقرات المجلس.

وتقلل خدمات الاستعلام الإلكترونية من قوائم الانتظار والزحام الشديد في تلك الأماكن، وتوفر للمواطن معامل بطريقة أفضل والحضور في موعد مناسب، ومن بين تلك الخدمات استعلام نتيجة الكشف الطبي smcegy للسيارات المجهزة، واستعلام عن حجز موعد معاش تكافل وكرامة.

وقدم موقع المجالس الطبية المتخصصة عدة خدمات لطالبي الحصول على السيارات المجهزة، ومنها توضيح من هم المنتفعين من الخدمة، وشروط الحصول عليها والمستندات المطلوبة، وأماكن تقديمها وكذلك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي smcegy للسيارة المجهزة بالرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة اضغط هنا