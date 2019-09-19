السعودية تحتفل بـ اليوم الوطني 89 وهذه أبرز العروض

أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، وسم اليوم الوطني 89 تحت شعار "همة حتى القمة" للاحتفال بذكرى تحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الوطني 89 احتفالات كبيرة في جميع مناطق المملكة السعودية حيث صُمِّمت الفعاليات المميزة بشكل خاص؛ للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع السعوديين.

وسيكون زوار المنطقة الشرقية في المملكة السعودية على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية، التي صُمِّمَتْ خصيصًا لهذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب المملكة.

ومن أبرز الفعاليات التي ستُقام بالمنطقة الشرقية، ستُنَظَّمُ بمعرض الظهران اكسبو عروضُ السيرك العالمية "سيرك دو سوليه"؛ حيث سيقدِّم 40 عارضًا، ولمدة ساعة كاملة، 12 لوحة تضمُّ 14 أداءً متنوِّعًا ما بين الأكروباتي والرياضي والموسيقي والراقص والاستعراضي والبهلواني.

إضافة إلى ذلك سيتضمن اليوم الوطني 89 عدداً من الحفلات الغنائية، التي سُمِحَ بإقامتها أخيراً في السعودية، منها: حفلة طربية في مركز الملك فهد الثقافي في ٢٣ سبتمبر، يحييها كلٌّ من عبادي الجوهر، وحسين الجسمي، وتبدأ في الـ 09:00 مساءً.

فعاليات الشارع

مع انتشار فرص التصوير، ستشتمل احتفالات اليوم الوطني 89 على عروض متجولة في الشوارع، ومسرح موسيقي، وفقرات للفرق الشعبية، ومنصة للفنانين، وورش عمل للأطفال؛ إضافة إلى شاشةٍ تقدم العروض الحية، ومتاجر، وأكشاك للطعام، ومطاعم عالية المستوى، وعربات طعام متنقلة على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية»، وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، من 19 إلى 23 سبتمبر في الـ 04:00 عصراً حتى الـ 11:00 مساءً كل يوم.

فعاليات عالمية

تضم الاحتفالات باليوم الوطني 89 في العاصمة فعاليات عالمية، منها: «طريق الهمة»، وهو عبارة عن عرض ترفيهي حي مصمَّم بشكل خاص لهذه المناسبة الغالية في الصالات الخضراء، بدأ في 12 سبتمبر، ويستمر حتى 23 سبتمبر من الـ 09:30 مساءً حتى الـ 10:30.