غانتس يعلق على دعوة نتنياهو ويؤكد: الحكومة ستكون برئاستي انا

علق بني غانتس رئيس حزب "كاحول لابان" –أزرق أبيض- على دعوة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك بعد ظهور مؤشرات شبه رسمية تؤكد فوز غانتس في انتخابات الكنيست.

وقال غانتس لنتنياهو ردًا على دعوته: "سأقيم حكومة وحدة وبرئاستي انا"، مؤكدًا على انه سيعمل على إقامة حكومة وحدة موسعة وليبرالية برئاسته، حيث ان هذا الامر يمثل طلب الشعب الذي يرغب بها، وهذه الحكومة ستكون فعالة قادرة على تحقيق الانجازات.

ووعد غانتس بإدارة مفاوضات مدروسة نحو إقامة ما اسماه "حكومة وحدة وطنية" قائلا "بعد الانتخابات التي فرضت على "دولة إسرائيل"، الشعب خرج لصناديق الاقتراع، وصوت، واتخذ قرارا واضحا واختار الوحدة، الشعب طلب ان تكون إسرائيل قبل أي شيء آخر لن نخضع لأية املاءات".

وقال غانتس: "ستنمسك بمبادئنا، ولن تكون هناك طرقا مختصرة الحكومة التي ستقام تحت رئاستي يجب ان تكون فعالة وذات قدرة على تنفيذ الإنجازات والنتائج الحقيقية".

وكان نتنياهو قد دعا اليوم الخميس رئيس قائمة "أزرق ابيض" بيني غانتس الاجتماع معه اليوم لمناقشة تشكيل حكومة وحدة واسعة.