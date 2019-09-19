تردد قناة الشرقية نيوز hd 2019 الجديدة

قناة الشرقية نيوز، هي قناة فضائية عراقية مخصصة لعرض الأخبار العراقية المحلية وأخبار العالم والوطن العربي السياسية، حيث تبث القناة على القمر الصناعي نايل سات كل يوم 24 ساعة بدون تقطيع للإرسال.

وتعمل Channel Alsharqiya News على القمر الصناعي نايل سات بدون اشتراك شهري لها أو تشفير، حيث تنقل الأحداث السياسية اليومية من مختلف بلاد العالم عبر مراسليها في كافة دول العالم العربي والغربي.

يذكر أنه تم إطلاق قناه الشرقية الإخبارية من مقرها الرئيسي في العراق عام 2011 لنقل كل أخبار وشئون العراق السياسية والمحلية ونقل باقي أخبار الوطن العربي، حيث ترجع ملكية القناة إلى سعد البزاز وهو إعلامي عراقي يعيش في لندن وهو من يمتلك مجموعة قنوات الشرقية كلها.

وتدور فكرة وهدف القناة نقل الأخبار بكل شفافية وحيادية تامة لنقلها للمشاهد مباشرة عبر شاشتها التلفزيونية ومشاركة المشاهدين كل الأحداث التي تحدث لحظة بلحظة، كما أن بعض البرامج تسلط الضوء حول مشاكل الشارع العراقي ونقلها صوت وصورة للمسئولين حتى يتم التعامل مع المشكلة وحلها في أسرع وقت وتوفير العيشة الكريمة والعدالة للشعب العراقي.

وبإمكانكم مشاهدة قناة الشرقية الاخبارية الفضائية لايف من أي مكان في العالم عبر البث المباشر أونلاين وهي تبث برامجها بشكل مباشر يومياً تزامناً مع بثها على التلفزيون وذلك لسهولة مشاهدة القناة.