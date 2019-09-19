تردد قناة روتانا سينما على النايل سات والأقمار الصناعية الأخرى

قناة روتانا سينما، هي قناة عربية سعودية تبث على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات تعرض مجموعة كبيرة من الأفلام العربية والخليجية المنوعة القديم منها والجديد، بالإضافة لعرض الأفلام الحصرية.

وتم إطلاق Channel Rotana Cinema على الأقمار الصناعية في عام 2004 التي ترجع ملكيتها إلى الأمير السعودي الوليد بن طلال، وتخصصت قناة روتانا سينما في عرضها الأفلام السينمائية المتنوعة والجديدة.

وعرضت القناة برنامج هالة شو من تقديم الدكتورة الإعلامية هالة سرحان التي أنشئت شعار القناة وهو (مش هتقدر تغمض عنيك)، وأصبح هو الشعار الأساسي للقناة حتى الآن.

احتلت قناة روتانا سينما مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين وأصبحت من أهم القنوات التي تعرض أعمال سينمائية باستمرار، وذلك جعلها متميزة من بين القنوات التي تقوم بعرض ذات المحتوى الذي تقوم هي بعرضه حيث حصلت على جوائز عديدة خلال تاريخها في العرض.

وتبث مجموعة قنوات روتانا على الأقمار الصناعية المختلفة بصورة مجانية دون تشفير أو تشويش مما أدى إلى زيادة الثقة لدى متابعى القناة وكذلك ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاهدة، في إشارة إلى قناتين متخصصتين في الأغاني تشترك مع قناة روتانا في سينما في نفس التردد وهم قنوات روتانا الغنائية وروتانا كليب.