نتيجة قبول تقديم الشواغر للجامعات السودانية 2019

أعلنت وزارة التعليم في السودان 2019، نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية، لجميع الراغبين بالانتساب لديها، موضحة أن النتائج سيتم اعتمادها خلال الساعات القادمة.

وأكدت الوزارة أنه تجري الأن عمليات التدقيق الخاصة بفحص بيانات جميع المتقدمين للشواغر في الجامعات السودانية ومطابقتها للشروط المطلوبة، قبيل إعلان النتائج خلال الساعات القليلة برقم القيد.

وطرحت وزارة التعليم العالي بالسودان رابط مباشر للاستعلام عن نتائج قبول الجامعات للعام القادم، حيث سيتمكن الطالب من خلاله على معرفة نتيجة القبول في الجامعة التي تقدم لها من بين الجامعات المتاحة في السودان، من خلال موقع نتائج قبول جامعات السودان، ويكون الاطلاع على النتيجة برقم الاستمارة.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي في السودان، فتحت باب التسجيل في الشواغر الجامعات السودانية (الدور الثاني) لمستوى البكالوريوس فقط اعتباراً من يوم السبت 14/9/2019 ويستمر حتى الخميس 19/9/2019، حيث أكدت الادارة العامة السماح بالتقديم للطلاب السودانيين من حملة الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام 2019 فقط.

وتمثل النسبة المئوية في الدور الأول الحد الأدنى للمنافسة في الدور الثاني، كما أن الطالب الذي رشح في الدور الأول لجامعة حكومية لا يحق له التقديم للقبول في الدور الثاني، والطالب الذي تم ترشيحه في الدور الاول لمؤسسات التعليم الأهلية عليه تقديم استقالته من مكان الترشيح قبل التقديم للدور الثاني، مشيرة إلى أن الطالب الذي رشح في الدور الثاني لا يُمنح فرصة للتخلي عن مقعده، إذا لم يسجل يطبق عليه نص اللائحة.

لفحص نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية 2019 برقم الاستمارة اضغط هنا