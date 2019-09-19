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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 اليوم السابع

  • فلسطين اليوم
  • 13:56 - 19 سبتمبر 2019
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 اليوم السابع نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 اليوم السابع
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أعلن  مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وكذلك المتخلفين عن المراحل السابقة ومستنفذي الرغبات.

ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل ومدارس Steam  للعلوم والتكنولوجيا، بحيث ينتهى مكتب التنسيق من كل العمليات الخاصة به قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المكتب التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب علي اساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب).

يشار إلى أن ثلاث خطوات فقط تتبقى أمام مكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى ينتهى من مهمة التنسيق للعام الجاري 2019، بعد الانتهاء من كل عمليات تنسيق الثانوية العامة والشهادات الفنية، وهي: إعلان نتائج تقليل الاغتراب للشهادات الأجنبية المعادلة، وإعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا.

 

 

 

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