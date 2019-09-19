رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 المنطقة الشرقية برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، عن انتهاء عملية التصحيح، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في ليبيا 2019 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة.

ويعيش الألاف من الطلاب وأولياء أمورهم حالة من القلق، بعد الانتهاء من أداء امتحانات المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2018 -2019، والبدء في أعمال تصحيح كراسات الإجابات للطلاب بالشهادة الإعدادية في المنطقة الشرقية والغربية التابعة لحكومة الوفاق الليبية.

أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية أنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة قريباً، و أنه سيتم رفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم منظومة الامتحانات الليبية، حيث يقوم طلاب الإعدادية بالحصول على نتيجتهم، عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس وأيضا رقم القيد.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نتيجة إعدادية ليبيا 2019 قريباً عبر مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، كما سيتم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى جميع المناطق في ليبيا، سواء في طرابلس، مصراته، بنغازي ، ليبيا البيضاء، سبها، ليبيا الواحات، وادي الحياة و الجفرة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية المؤقتة، عن الموقع الإلكتروني الذي من المقرر أن يتم ظهور النتيجة عليه، حيث من خلال هذا الرابط يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا والشهادة الثانوية.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 برقم الجلوس المنطقة الشرقية اضغط هنا