أطلقت المملكة السعودية برنامج المساعدة المقطوعة لمواطنيها داخل المملكة عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والأشد فقراً من خلال مساعدة مالية مقطوعة، حيث يتم صرف المساعدة طبقاً لمجموعة من الشروط الواجب توافرها، والتي تثبت أهلية الشخص المتقدم بالطلب وحقه في الحصول على المساعدة المقطوعة.

وتعد المساعدة المقطوعة واحدة من أهم البرامج الاجتماعية التي تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تحقيقها، والتي تستهدف تنفيذ مستهدفات برنامج التحول الوطني 20120.

ويتم صرف المساعدة المقطوعة بناءً على حالة البحث المقدم والأسر الأكثر احتياجاً، فليس كل من تقدم للحصول على المساعدة المقطوعة له الحق في الصرف ولكن تصرف لمن هو دون المستوى المعيشي.

يشار إلى أنه يتم ايداع المبالغ المستحقة من المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية للأفراد والأسر الأكثر فقراً واحتياجاً والتي تتضمن أيضاً مبالغ للإعانة على غلاء المعيشة، ومبالغ لتسديد فواتير الكهرباء.

يتم الاستعلام عن مدى أحقية الفرد في الحصول على المساعدة المقطوعة بعد دراسة الطلب المقدم للهيئة وفحصه، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أن يتم كتابة رقم السجل المدني الخاص به.

الاستعلام عن العنوان الوطني برقم السجل المدني 1441 اضغط هنا