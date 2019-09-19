الحوثيون: مقتل جنود سعوديين في قصف استهدف جنوب المملكة

أعلنت جماعة "الحوثي"، اليوم الخميس، مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين جراء استهدافها لهم جنوبي المملكة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي حول الأمر.

وذكرت القناة أن عددا (لم تحدده) من الجنود السعوديين قتلوا وأصيبوا، الأربعاء، إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف معسكرا لهم في قطاع جيزان.

وأوضحت نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، أن "هؤلاء سقطوا إثر إطلاق صاروخي زلزال 1، وعدد من قذائف المدفعية".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى حول ذلك.

ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر، أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما يعلن التحالف العربي بقيادة السعودية التصدي لتلك الهجمات.