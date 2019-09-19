نقل العودة لسجن بالرياض قبل شهر من محاكمته

كشف نجل الشيخ سلمان العودة، عبد الله، عن نقل والده المعتقل إلى الرياض ضمن محاكمته.

وأشار العودة إلى أن النقل تم بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن.

وكتب العودة قائلا: "اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية، وأخبروهم بنقل الوالد #سلمان_العودة على عجل للرياض؛ لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد.. بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن. أسأل الله أن يعجل له بالفرج والجميع".

وقبل أسابيع، تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير. وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد أكد في 21 أيار/ مايو الماضي أن السلطات السعودية ستصدر أحكاما بالإعدام على كل من الداعية والمفكر السعودي سلمان العودة والداعيتين عوض القرني وعلي العمري، بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب.

وكان عبد الله قال إن والده يتعرض للتنكيل وسوء المعاملة منذ اعتقاله في سبتمبر عام 2017.

وأضاف عبد الله العودة، في مقال له نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية الشهر الماضي، إن والده محبوس انفراديا منذ اعتقاله، ويتعرض لإجراءات قاسية، منها تكبيل اليدين، وتعصيب العينين، وتقييده بالسلاسل داخل زنزانته، إلى جانب حرمانه من النوم والعلاج.

وشدد على أن والده يواجه الآن خطر الإعدام؛ لأنه دعا إلى إنهاء الأزمة مع قطر، مشيرا إلى أنه "متهم من قبل السلطات بتهم تشمل نشر الفساد من خلال الدعوة إلى ملكية دستورية، وإثارة الخلاف العام، والتحريض والاستهزاء بإنجازات الحكومة".