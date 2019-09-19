5 مواليد كل ساعة في الضفة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن أقسام الولادة في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية استقبلت 3492 مولوداً جديداً خلال آب الماضي، فيما استقبلت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفيات مئات آلاف المراجعين في نفس الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن 5 مواليد و7 عمليات جراحية و1140 فحصاً مخبرياً تجرى كل ساعة في المراكز الصحية الحكومية بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن أقسام الطوارئ في المشافي الحكومية استقبلت 82527 مراجعاً، فيما أجريت 4877 عملية جراحية، وحوالي 578 ألف فحص مخبري و49168 صورة أشعة و7961 صورة طبقية و1257 صورة رنين مغناطيسي، واستقبلت العيادات الخارجية في المستشفيات جوالي 39 ألف مراجع.

وفيما يخص الرعاية الصحية الأولية، فقد بلغ عدد مراجعي عيادات الطب العام حوالي 143 ألف مريض، إضافة إلى 11344 رعاية تمريضية للحوامل، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية في تلك العيادات خلال آب الماضي حوالي 244 ألف فحص مخبري.