ابو الرب : 100 وظيفة بإكرامية لمراكز تحفيظ القرآن

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، عن توفير 100 وظيفة بإكرامية لمراكز تحفيظ القران الكريم .

وأوضح أبو الرب في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء في احتفال اقامته مديرية اوقاف طولكرم لتكريم طلبة القرآن الكريم في محافظة طولكرم وأراضي الـ48، ان الأوقاف افتتحت العديد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم في كافة محافظات الوطن، ووضعت الخطط والتصورات التي من شأنها النهوض بعمل هذه المراكز سواء للذكور أو الإناث على حد سواء.

وأكد أن الأوقاف تضع نصب عينها خدمة القرآن الكريم، وأن تخريج هذا العدد من حفظة كتاب الله هو دليل على حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة وحفظ القرآن الكريم، وأنها تعمل جاهدة من خلال برامجها وخططها على فتح مزيد من المراكز ودور القرآن الكريم .

بدوره، شدد مدير عام اوقاف محافظة طولكرم عدنان سعيد، على ضرورة بذل كل الجهود وتسخير كافة الامكانات لخدمة مراكز تعليم القرآن والملتحقين بها وتطوير طرق واساليب جديدة ومتجددة في العملية التعليمية لحفظ القرآن.

وأشاد د. هشام شناعة ممثل رئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وفيصل سلامة ممثل عن محافظ طولكرم، في كلمتيهما بدور وزارة الاوقاف والقائمين عليها، خاصة في مجالات تحفيظ القران الكريم والتعليم الشرعي في فلسطين .

وأكدا أن تكريم هذا العدد من الحافظين لكتاب الله يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها وزارة الأوقاف، والذي يظهر بفوز فلسطين بمراتب متقدمة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم .

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