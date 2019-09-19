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محرز يقود السيتي لفوز كبير على شاختار الأوركراني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:05 - 19 سبتمبر 2019
رياض محرز في مانشستر سيتي رياض محرز في مانشستر سيتي
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حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوز كبيرا على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3-صفر، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الدولي الجزائري رياض محرز التسجيل للسيتي في الدقيقة 24، بعدما تابع تسديدة زميله جوندوجان التي ردها حارس شاختار.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 38، عندما مرر مسجل الهدف الأول رياض محرز الكرة إلى جوندوجان، الذي سدد من حدود منطقة الجزاء كرة متقنة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 76، أحرز جيسوس هدف الفوز الثالث للفريق الإنجليزي، بعدما تابع تمريرة دي بروين في الزاوية اليمنى لحارس الفريق الأوكراني.

وبهذه الفوز، احتل مانشستر سيتي المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف وراء دينامو زغرب الأوكراني الذي سجل رباعية نظيفة في شباك أتلانتا الإيطالي.

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