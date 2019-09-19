مرشحة الرئاسة الأمريكية: ترامب جلب العار لأمريكا

المرشحة للرئاسة الأمريكية تولسي جابارد: ترامب جلب العار للولايات المتحدة وجعلنا نبدو كخدم للسعودية

انتقدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، تولسي جابارد، الرئيس دونالد ترامب رداً على تغريدة نشرها عقب الهجمات على حقول النفط السعودية.

وقالت جابارد: "في عالم ترامب، الجزء الأكثر إثارة للقلق هو قوله إنه في انتظار أن يسمع من السعودية حول من يعتقدون أنه كان سبباً لهذا الهجوم، وبأي شروط سنستمر".

وأضافت: "من العار الشديد أن نسمع قائدنا الأعلى وهو يضعنا في الأساس في موقف نبدو فيه كخدم للسعودية".

وتابعت: "أنا جندية، وأديت اليمين كجندية، وكذلك عضو في الكونغرس للدفاع عن دستور الولايات المتحدة، فقط لخدمة الشعب الأمريكي".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ضاعف وزير الخارجية مايك بومبيو من الاتهامات بأن إيران مسؤولة عن التفجير الذي حدث في نهاية الأسبوع الماضي على منشآت النفط السعودية، وأخبر المراسلين أن الضربة كانت "عملاً حربياً".