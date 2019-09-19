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حلحول :إصابات خلال مواجهات بعد اقتحام مسجد النبي يونس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:54 - 19 سبتمبر 2019
مسجد النبي يونس مسجد النبي يونس
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أصيب، اليوم الخميس، عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال، داهمت حلحول، لتأمين حماية عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس وسط البلدة لإقامة طقوس تلمودية بالمكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق.

وأضاف أن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا أيضا مركز مدينة الخليل التجاري منطقة باب الزاوية، واقاموا طقوسا تلمودية في شارع بئر السبع.

 

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