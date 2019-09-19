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اليوم : 5 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وسط رام الله

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:39 - 19 سبتمبر 2019
اصابات (6) اصابات (6)
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 أصيب اليوم الخميس، خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال مقر "النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات" في المدينة، والاستيلاء على أجهزة حاسوب وأوراق وتحطيم محتويات المقر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجنود اعتلوا اسطح بعض البنايات في شارعي ركب والبريد وسط رام الله، واقتحموا عددا من المقاهي في تلك المنطقة، وحطموا العديد من أقفال وبوابات البنايات وسط المدينة.

وأشارت إلى ان المواجهات أسفرت عن إصابة خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف للمطاط، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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