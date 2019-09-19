ترامب : الحرب هي الخيار النهائي مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب هي الخيار النهائي في التعامل مع إيران، وإن هناك الكثير من الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى ذلك.

جاءت تلك التصريحات بعد أن عرضت السعودية حطاما لطائرات مسيرة وصواريخ، قالت إنها استخدمت في هجوم على اثنتين من منشآتها النفطية، باعتبارها أدلة "لا يمكن دحضها" على العدوان الإيراني.

وقال ترامب للصحفيين في لوس أنجلوس: "هناك الكثير من الخيارات. هناك الخيار النهائي، وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير. وسوف نرى".

وأضاف: "أقول إن الخيار النهائي يعني الحرب".

واتخذ ترامب نهجا حذرا، في حين وصف وزير خارجيته مايك بومبيو، خلال زيارة للسعودية، الهجوم بأنه "عمل من أعمال الحرب" على المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال ترامب على تويتر إنه أمر وزارة الخزانة "بتكثيف شديد للعقوبات" على إيران، التي تنفي تنفيذ الهجوم. وصرح للصحفيين بأنه سيتم الكشف عن الإجراءات الاقتصادية العقابية التي لم يحددها خلال اليومين القادمين.

وجاءت تغريدة ترامب في أعقاب تأكيدات أمريكية بأن إيران تقف وراء الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي، كما جاءت بعد ساعات من وصف السعودية الهجوم بأنه "اختبار حقيقي للإرادة الدولية".

ونفت إيران مجددا، في 14أيلول/ سبتمبر، المسؤولية عن الهجوم الذي أصاب أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، ما أدى في بادئ الأمر إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها شنته من ثلاثة مواقع في اليمن.

وفي تصريح قد يزيد من توتر الأجواء السياسية المشحونة في الخليج، قال الحوثيون إنهم أدرجوا عشرات المواقع في الإمارات، الحليف الرئيسي للرياض، كأهداف محتملة لهجماتهم.