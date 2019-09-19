بالأسماء : الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 23 شاباً من مناطق متفرقة بالضفة

اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عن اعتقال 23 شاباً فلسطينياً من الضفة الغربية الليلة الماضية وتم نقلهم للتحقيق.
وعرف من بين المعتقلين:
١. محمد عمران ريان- بيت دقو شمال غرب القدس
٢. مهيب عبده- كفر نعمة غرب رام الله
٣. الفتى إيهاب محيي الدين- كفر نعمة
٤. الفتى محمد منصور عبده- كفر نعمة
٥. حسين سائد عبده- كفر نعمة
٦. براء عبده- كفر نعمة
٧. صهيب مرعي- مخيم جنين
٨. يوسف شريم- مخيم جنين
٩. أحمد صباح- مخيم جنين
١٠. محمد نظمي أبو زاغة- مخيم جنين
١١. باسل عكرمة استيتي- مخيم جنين
١٢. محمد حسين مناصرة- خروبة قرب جنين
١٣. ضياء سبيتاني- مخيم بلاطة بنابلس
١٤. رائد وحيد- محيم بلاطة
١٥. يوسف حشاش- مخيم بلاطة
١٦. مهدي هاشم صبري- قلقيلية
١٧. عباد عبد الحليم الحاج- قلقيلية
١٨. محمد باكير- قلقيلية
١٩. حمزه عوينات- قلقيلية