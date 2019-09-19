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بالأسماء : الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 23 شاباً من مناطق متفرقة بالضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:04 - 19 سبتمبر 2019
اعتقالات فجرا اعتقالات فجرا
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اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عن اعتقال 23 شاباً فلسطينياً من الضفة الغربية الليلة الماضية وتم نقلهم للتحقيق.

وعرف من بين المعتقلين:

١. محمد عمران ريان- بيت دقو شمال غرب القدس

٢. مهيب عبده- كفر نعمة غرب رام الله

٣. الفتى إيهاب محيي الدين- كفر نعمة

٤. الفتى محمد منصور عبده- كفر نعمة

٥. حسين سائد عبده- كفر نعمة

٦. براء عبده- كفر نعمة

٧. صهيب مرعي- مخيم جنين

٨. يوسف شريم- مخيم جنين

٩. أحمد صباح- مخيم جنين

١٠. محمد نظمي أبو زاغة- مخيم جنين

١١. باسل عكرمة استيتي- مخيم جنين

١٢. محمد حسين مناصرة- خروبة قرب جنين

١٣. ضياء سبيتاني- مخيم بلاطة بنابلس

١٤. رائد وحيد- محيم بلاطة

١٥. يوسف حشاش- مخيم بلاطة

١٦. مهدي هاشم صبري- قلقيلية

١٧. عباد عبد الحليم الحاج- قلقيلية

١٨. محمد باكير- قلقيلية

١٩. حمزه عوينات- قلقيلية

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