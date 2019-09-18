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سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 23:01 - 18 سبتمبر 2019
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي في السوق السوداء اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي في السوق السوداء اليوم
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إليك أسعار صرف العملات في سوريا اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو الأوروبي.

وتتعرض أسعار بيع وشراء العملة السورية لحالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

كل ذلك أدى إلى خسائر متلاحقة في سعر الليرة السورية أمام العملات الاجنبية، حيث ارتفعت اسعار العملات في سوريا بصورة كبيرة جداً، حين فقدت الليرة جزء كبير من قيمتها خاصة امام العملة الأمريكية والأوروبية، مما سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

وحدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند مستوى 435 ليرة للشراء مقابل سعر 438 ليرة للبيع، وهو سعر ثابت نسبياً من قبل البنك منذ عدة أشهر، لم يحدث فيه تغير كبير، أما بالنسبة لسعر صرف اليورو في المصرف فهو يتراوح حاليا بين 481.14 ليرة للشراء مقابل 484.52 ليرة للبيع، وتحدث تغيرات طفيفة جداً في سعر الليرة مقابل اليورو في المصرف المركزي بصورة يومية سواء ارتفاع أو هبوط.

العملة الأجنبية الحد الأدني مقابل الليرة السورية الحد الأعلى مقابل الليرة السورية
سعر الدولار الأمريكي 435 438
سعر اليورو الأوروبي 481.14 484.52
سعر الجنيه الاسترليني 536.60 540.37
سعر الفرنك السويسري 438.18 441.26
أسعار الدولار الأسترالي 298.18 300.28
أسعار الروبل الروسي 6.635 6.682
أسعار الدولار الكندي 330.13 332.45
أسعار الدينار الكويتي 1431.54 1441.60
سعر الريال السعودي 115.93 116.75
سعر الدينار الأردني 613.30 617.61
سعر الدينار البحريني 1153.09 1161.19
أسعار الدرهم الإماراتي 118.38 119.21
سعر الريال العماني 1129.28 1137.22
سعر الجنيه المصري 26.42 26.60

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

العملة سعر المصرف المركزي شراء سعر المصرف المركزي بيع سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع
سعر الدولار الأمريكي 435 438 620 625
سعر اليورو 481.14 484.52 684 692
سعر الليرة التركية     108 110
سعر الجنيه الاسترليني     768 781
أسعار كورونا السويد     63 65
أسعار الدولار الكندي     464 471
أسعار كورونا النرويج     68 70
أسعار كورونا الدنمارك     91 93
العملة سعر الشراء سعر البيع
سعر الجنيه المصري 37 38
سعر الريال السعودي 163 167
سعر الدينار الأردني 869 881
سعر الدرهم الإماراتي 167 170
سعر الريال القطري 168 172
أسعار الدينار البحريني 1634 1658
أسعار الدينار الليبي 438 444
سعر الدينار الكويتي 2030 2056
أسعار الريال العماني 1600 1623
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