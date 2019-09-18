سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

إليك أسعار صرف العملات في سوريا اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو الأوروبي.
وتتعرض أسعار بيع وشراء العملة السورية لحالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.
كل ذلك أدى إلى خسائر متلاحقة في سعر الليرة السورية أمام العملات الاجنبية، حيث ارتفعت اسعار العملات في سوريا بصورة كبيرة جداً، حين فقدت الليرة جزء كبير من قيمتها خاصة امام العملة الأمريكية والأوروبية، مما سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.
وحدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند مستوى 435 ليرة للشراء مقابل سعر 438 ليرة للبيع، وهو سعر ثابت نسبياً من قبل البنك منذ عدة أشهر، لم يحدث فيه تغير كبير، أما بالنسبة لسعر صرف اليورو في المصرف فهو يتراوح حاليا بين 481.14 ليرة للشراء مقابل 484.52 ليرة للبيع، وتحدث تغيرات طفيفة جداً في سعر الليرة مقابل اليورو في المصرف المركزي بصورة يومية سواء ارتفاع أو هبوط.
|العملة الأجنبية
|الحد الأدني مقابل الليرة السورية
|الحد الأعلى مقابل الليرة السورية
|سعر الدولار الأمريكي
|435
|438
|سعر اليورو الأوروبي
|481.14
|484.52
|سعر الجنيه الاسترليني
|536.60
|540.37
|سعر الفرنك السويسري
|438.18
|441.26
|أسعار الدولار الأسترالي
|298.18
|300.28
|أسعار الروبل الروسي
|6.635
|6.682
|أسعار الدولار الكندي
|330.13
|332.45
|أسعار الدينار الكويتي
|1431.54
|1441.60
|سعر الريال السعودي
|115.93
|116.75
|سعر الدينار الأردني
|613.30
|617.61
|سعر الدينار البحريني
|1153.09
|1161.19
|أسعار الدرهم الإماراتي
|118.38
|119.21
|سعر الريال العماني
|1129.28
|1137.22
|سعر الجنيه المصري
|26.42
|26.60
أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم
|العملة
|سعر المصرف المركزي شراء
|سعر المصرف المركزي بيع
|سعر السوق السوداء شراء
|سعر السوق السوداء بيع
|سعر الدولار الأمريكي
|435
|438
|620
|625
|سعر اليورو
|481.14
|484.52
|684
|692
|سعر الليرة التركية
|108
|110
|سعر الجنيه الاسترليني
|768
|781
|أسعار كورونا السويد
|63
|65
|أسعار الدولار الكندي
|464
|471
|أسعار كورونا النرويج
|68
|70
|أسعار كورونا الدنمارك
|91
|93
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|سعر الجنيه المصري
|37
|38
|سعر الريال السعودي
|163
|167
|سعر الدينار الأردني
|869
|881
|سعر الدرهم الإماراتي
|167
|170
|سعر الريال القطري
|168
|172
|أسعار الدينار البحريني
|1634
|1658
|أسعار الدينار الليبي
|438
|444
|سعر الدينار الكويتي
|2030
|2056
|أسعار الريال العماني
|1600
|1623