تردد قناة سوريا بلدنا على النايل سات syr baladna tv 2019

نقدم لكم اليوم تردد قناة سوريا بلدنا syr baladna tv ، وهي قناة سورية حيث أصبحت واحدة من أهم القنوات الرياضية التي تنقل بث مباشر العديد من المباريات الكبرى،وقد قامت قناة سوريا بلدنا بنقل مباراة سوريا التي أقيمت ضمن إطار مباريات كأس الأمم الآسيوية لعام 2019 والمقام حاليًا في دولة الإمارات، كما أن القناة ستقوم بنقل مباريات سوريا القادمة مجانًا بدون اشتراكات شهرية أو سنوية لجميع مشاهديها.

لم تنحصر برامج القناة في فئة برامج مُعينة بل إنها تقدم العديد مما يخدم الشأن السوري والمواطن السوري، وتقوم القناة بالبث في جميع الدول العربية، كي يتابعها ملايين السوريين في كافة الدول العربية أو الأجنبية، ولذلك ستقدم لهم مباراة المنتخب السوري مع المنتخب الفلسطيني في مباريات كأس أمم آسيا 2019.

ويمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية لاستقبال القناة ومشاهدة ومتابعة أهم الأحداث السورية والأخبار الحصرية والمباريات الحصريه بث مباشر من خلال التردد التالي: