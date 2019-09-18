رابط موقع دعم مصر للبطاقات التموينية المرحلة الرابعة 2019

أعلنت وزارة التموين عن بدأ تلقي طلبات التظلمات على حذف وإلغاء البطاقات التموينية لغير المستحقين للدعم بالمرحلة الثالثة من تنقية البطاقات التموينية، كما وحددت وزارة التموين يوم الأول من أبريل 2019 وحتى منصف شهر أبريل كموعد لتقديم التظلمات.

كما وقررت الوزارة حذف وإلغاء، “البطاقة التموينية” وذلك لمن يتجاوز راتبه 12 ألف جنيه الحد المسموح لاستحقاق الدعم، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أن هناك قاعدة كاملة للبيانات الخاصة بالمواطنين وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأنه لا يتم حذف مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكّد من عدم استحقاقه.

المعايير والمحددات التي على إثرها سيتم استبعاد غير المستحقين للدعم، هي كالتالي:

المستهلكون معدلات كهرباء كبيرة تصل إلى 1000 كيلوا وات شهريًا فأكثر.

في حالة امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات.

الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

المواطن الذي لديه ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

إذا كان صاحب البطاقة لديه حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

وجود جمارك للأسرة بأكثر من 100 ألف جنيه.

فاتورة موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه .

في حالة أن يكون مصاريف مدارس الأبناء أكثر من 50 ألف جنيه.

أن يكون شخص في الأسرة مرتبه الحكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.

خطوات تقديم التظلمات على بطاقات التموين: